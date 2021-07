La Leventina ha un grande potenziale. E i progetti in cantiere stanno a dimostrarlo. Ieri sera il consigliere di Stato Christian Vitta e il presidente cantonale PLR Alessandro Speziali sono stati a Faido per partecipare ad un incontro informale con i principali rappresentanti leventinesi del Partito liberale radicale, fra i quali la granconsigliera Diana Tenconi, i municipali della regione così come alcuni membri del comitato distrettuale e dei comitati delle sezioni locali. La serata, moderata dal presidente della locale sezione Emanuele Gambina, ha visto come tema centrale il masterplan della valle. «Per la regione sarà imperativo sfruttare al massimo questo strumento che permetterà di elaborare progetti per lo sviluppo economico del distretto e di ottenere importanti finanziamenti», si legge in una nota dei liberali radicali.

Si è discusso anche degli impianti di risalita della regione, visto che proprio nella giornata di mercoledì il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio con la richiesta del credito necessario per l’ottenimento dei contributi cantonali per il prossimo quadriennio. Tra i temi in agenda anche il mantenimento della vecchia linea ferroviaria del San Gottardo, attualmente servita dai treni della Südostbahn, e quello delle importanti risorse energetiche della regione, già fondamentali oggi e che lo saranno ancora di più in futuro. Con i rappresentanti dei Comuni dell’alta Leventina ci si è poi concentrati sul potenziale indotto e sulle possibilità offerte dall’imminente cantiere per il raddoppio del tunnel autostradale del San Gottardo e sui futuri sviluppi della regione a seguito della copertura dell’autostrada A2, progetto faro per la valorizzazione del fondovalle. È stata pure sottolineata la necessità di sviluppare una visione di insieme che permetta di coinvolgere e mettere in rete i comparti più importanti, come ad esempio gli impianti di risalita di Airolo, il nuovo stadio multifunzionale di Ambrì e la regione del Ritom-Piora.

Per quanto riguarda Faido, i rappresentanti PLR hanno illustrato i principali progetti per la corrente legislatura e si è tornati a parlare del Museo cantonale di storia naturale, recentemente attribuito alla Città di Locarno e per cui la Commissione gestione e finanze cantonale aveva chiesto di approfondire l’opzione di realizzare una sorta di «sottosede» nel capoluogo leventinese. Infine, per i Comuni della bassa Leventina, si è accennato alla fusione fra Bodio, Giornico, Personico e Pollegio, prevista dal Piano cantonale delle aggregazioni e per la quale è ora confermato che i cittadini saranno chiamati alle urne il 13 febbraio 2022, ma anche dei progetti per valorizzare l’area dell’ex Monteforno e delle opportunità offerte dal nuovo comparto dell’autostrada A2 (area multiservizi e centro di controllo veicoli pesanti).

