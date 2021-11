SOTTO LA LENTE

Bellinzona: in vista dell’inaugurazione della nuova sede dell’IRB in agenda sabato, ripercorriamo con il professore e presidente onorario dell’istituto Giorgio Noseda le tappe che hanno portato al consolidamento del polo biomedico - «Le scienze della vita sono cruciali per il futuro dell’umanità e, inoltre, favoriranno lo sviluppo di un’economia più competitiva e dinamica»