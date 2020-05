(Aggiornato alle 18) È arrivata l’ufficialità del fatto di sangue avvenuto questo pomeriggio attorno alle 14 nei pressi dell’Osteria degli amici di piazza Grande a Giubiasco. La Polizia cantonale comunica che stando a una prima ricostruzione, un 64.enne ex agente della Polizia cantonale domiciliato nel Locarnese e in pensione da alcuni mesi, è entrato dapprima nel locale e, per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, ha aperto il fuoco contro un 60.enne cittadino svizzero del Bellinzonese e alla moglie dalla quale era separato, una 47.enne cittadina svizzera domiciliata anche lei nel Bellinzonese. Entrambi sono deceduti sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Il 64.enne si è infine suicidato. Alla tragedia hanno assistito altre persone che si trovavano all’interno del ristorante. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e comunale, oltre ai soccorritori della Croce Verde, che hanno immediatamente transennato l’intera area. Non si registrano altri feriti.