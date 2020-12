Felpa grigia con cappuccio, pantaloni beige, mascherina chirurgica verde. Alto e magro, capelli scuri e corti, sguardo attento, sembra più giovane rispetto ai 39 anni compiuti il 24 ottobre scorso in carcere. Tradotto da un interprete dalla lingua tigrina, braccia conserte, l’eritreo accusato di aver ucciso la moglie gettandola dal quinto piano del loro appartamento in via San Gottardo a Bellinzona la sera del 3 luglio 2017 continua a negare la propria responsabilità nell’accaduto. Il tutto, secondo il procuratore pubblico Moreno Capella, sarebbe avvenuto al culmine dell’ennesima discussione. Con lui che voleva assolutamente che la moglie confessasse di averlo tradito. Era già accaduto poco più di un mese prima, il 27 maggio, sempre nell’appartamento in cui la coppia viveva con i due figli che oggi hanno 6 e 7 anni. Anche allora, secondo la ricostruzione dell’accusa, il 39.enne aveva tentato di assassinare la donna, sempre in preda alla gelosia. Il 3 luglio, però, la tragedia è compiuta. È stato lui a gettare la moglie facendola precipitare per 18 metri, oppure è andata diversamente? A decretarlo sarà la Corte delle Assise criminali presieduta dal giudice Marco Villa, che sta interrogando l’imputato difeso dall’avvocatessa Manuela Fertile.

La ricostruzione Secondo l’atto d’accusa, i fatti si sono consumati verso le 22:50, in quel drammatico lunedì sera. Dopo aver chiuso la porta della camera matrimoniale dove erano coricati i figli, e anche la porta del soggiorno in cui si trovava la moglie, gli si è rivolto con l’intenzione di affrontare per l’ennesima volta la questione dell’esistenza di una relazione sentimentale e sessuale con un altro uomo, «convinzione peraltro errata», sottolinea il procuratore pubblico. Dopo aver ricevuto risposta negativa, l’avrebbe colpita con sberle e schiaffi, afferrata da tergo al collo con violenza, minacciata («ti faccio fuori»). Per poi seguirla sul balcone, dove l’animata discussione sarebbe continuata, e infine afferrarla e gettarla di sotto. Ma secondo lui, come ribadisce in aula con grande convinzione, lei si trovava già cavalcioni sul parapetto e avrebbe solo tentato di salvarla. Tesi che contrasta però con la versione fornita da due testimoni del vicinato, secondo cui la donna non era già cavalcioni. La coppia stava litigando sul terrazzo e si sentivano urla, ma la vittima non era sul parapetto, hanno sostenuto durante l’inchiesta.

Le visite dei figli e i progetti futuri

Negli ultimi tempi i due figli, rimasti senza mamma e oggi residenti Oltralpe, hanno visitato il padre in carcere, accompagnati. Li sente anche regolarmente via telefono o in videochiamata. Sono felici di vederlo, ha affermato lui in aula. «Loro sanno solo che sono con la polizia, non che sono in carcere». Mentre dei fatti di quella sera non possono parlare. I bambini non le chiedono mai della mamma?, gli ha chiesto il giudice. «No, non mi hanno mai chiesto». Progetti futuri, indipendentemente dall’esito del processo? «Voglio rimanere in Svizzera, trovare lavoro e mantenere i miei figli, mi piacerebbe fare un apprendistato magari come cuoco», ha risposto in parte nella sua lingua madre in parte in italiano. Intanto in carcere, dove si trova dalla sera della tragedia, lavora e ha seguito un corso di tedesco.