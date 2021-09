L’UDC cittadina si dà tempo fino a metà ottobre per designare ufficialmente il nuovo presidente. È infatti convocata per quella data l’assemblea ordinaria della sezione che dovrà eleggere il successore di Simone Orlandi, dimessosi dalla carica dopo essere finito sotto inchiesta per un traffico abusivo di targhe. L’ex dipendente della Sezione della circolazione ha pure annunciato di lasciare il posto occupato in seno al Consiglio comunale di Bellinzona. Chinatosi sulla scelta del nuovo timoniere, l’Ufficio presidenziale della sezione dell’UDC della Turrita annuncia di aver condiviso all’unanimità una proposta da sottoporre, appunto, all’assemblea che si ritroverà giovedì 14 ottobre alle 20 all’albergo Unione.