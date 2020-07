UDC di Bellinzona, Simone Orlandi eletto nuovo presidente

La sezione UDC di Bellinzona si è riunita stasera in assemblea straordinaria a Claro sotto la presidenza del giorno di Sergio Morisoli e in presenza del presidente cantonale Piero Marchesi e come ospite d’onore il consigliere agli Stati Marco Chiesa per rilanciarsi dopo le dimissioni di alcuni membri del comitato cittadino. All’ordine del giorno c’era la nomina di quattro nuovi membri di comitato in sostituzione dei dimissionari Ivano De Luigi, già presidente della sezione, Alessandro Torriani, Arturo Burini e Antonio Micheli. Al loro posto sono stati eletti: Rodolfo Quattraccioni, Claudia Carelle, Csaba Princes, Paolo Balzari. In programma c’era anche la nomina del nuovo presidente sezionale. A questa carica è stato nominato Simone Orlandi. Il nuovo presidente della sezione di Bellinzona ha 33 anni, lavora come impiegato di commercio ed è membro dell’UDC dal 2008. Dal 2012-2017 è stato consigliere comunale a Claro, nel 2018 è stato nominato coordinatore del Bellinzonese e valli e dal 2019 fa parte della direttiva cantonale come organizzatore degli eventi dell’UDC Ticino.