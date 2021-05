Superata nettamente domenica dal PLR Alberto Pellanda nell’elezione del sindaco di Riviera, Ulda Decristophoris in questi mesi di campagna ha comunque saputo profilarsi e battersi con onore. E oggi, com’era logico e anche prevedibile, il Municipio l’ha premiata assegnandole la carica di vicesindaca. La 43.enne di Cresciano, seconda più votata il 18 aprile per l’Esecutivo e prima in casa PPD, succede così in questa funzione a Giulio Foletti che non si è ricandidato dopo molti anni di militanza prima nel Comune di Lodrino e poi, dopo l’aggregazione, in quello di Riviera. Con il sindaco uscente confermato e anche la vicesindaca designata, dopo quattro settimane di attesa l’Esecutivo ha così potuto mettersi pienamente al lavoro. Nella seduta di ieri ha quindi proceduto con l’assegnazione delle...