«L’ultimo e decisivo tassello che permetterà, finalmente, di portare a termine i passi necessari per trasformare il vecchio aeroporto di Lodrino in una moderna infrastruttura civile in grado di mantenere e sviluppare le attività già presenti, creando nel contempo le premesse per l'insediamento di attività avioniche innovative e tecnologicamente all’avanguardia». Ciò rappresenta, secondo il Municipio di Riviera, il messaggio con la richiesta di un credito complessivo di 724.000 franchi per il cambiamento d’uso dell’aerodromo. Credito che comprende in via principale i costi relativi a studi e perizie da accompagnare alla domanda per la trasformazione da militare a civile dell’infrastruttura aviatoria (analisi del rischio residuo d’incendio, valutazione delle emissioni atmosferiche, piano di compensazioni ecologiche, piano di smaltimento delle acque, ecc.), l’allestimento della domanda di costruzione di fabbricati provvisori a beneficio delle ditte operanti nell’area aeroportuale, gli interventi di manutenzione straordinaria della torre di controllo nel quale si prevede l’insediamento di nuove società attive nell’ambito dell’aviazione. Il credito comprende inoltre i costi per l’adeguamento della segnaletica orizzontale (demarcazioni della pista, delle vie di rullaggio e di tutte le altre prescritte per l’aviazione civile), nonché interventi puntuali alle recinzioni e alle vie d’accesso.

Impatto finanziario neutro per il Comune

Per il Comune, recita il messaggio municipale, l’investimento previsto avrà un impatto finanziario neutro. Il contributo finanziario straordinario cantonale di 3 milioni di franchi approvato il 26 maggio scorso dal Gran Consiglio andrà infatti a deduzione del credito completo necessario per il finanziamento dell’opera che sarà anticipato con la liquidità disponibile. Se, come scrive il Municipio di Riviera, il messaggio con la richiesta del credito di 724.000 franchi rappresenta l’ultimo e decisivo passo per la riconversione da militare a civile dell’aerodromo di Lodrino, altrettanto importanti sono quelli compiuti in precedenza. Ad iniziare dalla società, la Riviera Airport SA con capitale al 100% in mani pubbliche, che sarà chiamata a gestire l’aerodromo e che è stata costituita il 10 aprile scorso. Il 26 maggio, come detto, il Gran Consiglio ha poi dato luce verde al contributo cantonale ammontante a 3 milioni di franchi. E pochi giorni fa, segnatamente il 17 agosto, l’Esecutivo guidato dal sindaco Alberto Pellanda ha approvato il rogito per l’acquisizione in diritto di superficie per la durata di 99 anni al prezzo di 940.000 franchi (comprese le spese notarili ed amministrative) del sedime aeroportuale. Rogito che, assicura il Municipio, verrà firmato dunque a breve. E prossimamente la società di gestione dovrà designare il Capo campo e stendere un nuovo regolamento d’esercizio dell’aeroporto.

Volata finale

Insomma, la trasformazione da militare a civile dell’aerodromo è dietro l’angolo. Una trasformazione che, rammenta il Municipio di Riviera, permetterà di raggiungere i molteplici obiettivi che ci si era prefissati sin dall’avvio della procedura: salvaguardare i pregiati e numerosi posti di lavoro presenti sul comparto aeroportuale (circa 150 impiegati, di cui la stragrande maggioranza residente nelle Tre Valli e nel resto del Ticino); difendere e sviluppare il centro interaziendale per apprendisti, approfittando del fatto che è stato riconosciuto da RUAG quale uno dei tre centri regionali dotati di una sua autonomia gestionale; garantire l'esistenza delle aziende presenti sul comparto aeroportuale mantenendo e, se possibile, accrescendo il rilevante indotto economico a livello cantonale, regionale e comunale; gettare le basi per la valorizzazione futura del comparto, in particolare con la costituzione prevista del centro di competenza droni nell'ambito dello Switzerland lnnovation e con la possibilità che vengano ad insediarsi altre aziende.

