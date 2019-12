Un 2020 di sorrisi per i conti del Bellinzonese

È decisamente il segno «+» a dominare. E già questa è una bella notizia, anche se si tratta pur sempre di una stima, a volte spesso addirittura prudenziale. Sta di fatto, in ogni modo, che in 13 Comuni su 20 della nostra regione i conti 2020 dovrebbero chiudere nelle cifre nere. Si va dal milione e rotti di Bellinzona (1,4 milioni, per la precisione), ai 5.080 franchi di Blenio. Solo per citare i due estremi. Si sorride un po’ ovunque, insomma. Tranne che a Lumino, Biasca, Personico, Faido, Bedretto, Pollegio e Prato Leventina.

In attesa dei consuntivi

In attesa di conoscere, a primavera inoltrata, le cifre del consuntivo 2019, per i Municipi che usciranno dalle urne il 5 aprile si tratta in ogni modo di una buona base di partenza. Meglio avere i conti in ordine, ovviamente, se si vuole programmare un discorso a medio-lungo termine ed avere i mezzi per amministrare dignitosamente un Comune.

I non aggregati stanno bene

Ma procediamo per distretto. Nel Bellinzonese vanno sottolineati gli avanzi d’esercizio registrati in tre dei quattro paesi che il 18 ottobre 2015 dissero no all’aggregazione. Arbedo-Castione (194.000 franchi), Sant’Antonino (35.674) e Cadenazzo (25.800) non rimpiangono al momento la mancata fusione. E anche il segno «-» di Lumino non deve preoccupare (disavanzo di 85.000 franchi). Le finanze di chi ha deciso di camminare con le proprie gambe reggono sebbene le situazioni siano diverse caso per caso. La Città, come detto in precedenza, prevede un anno nuovo a tinte nere. Tuttavia a consuntivo dovrà esserci almeno un milione in più per mettere in cascina più fieno possibile per concretizzare i progetti strategici in grado di cambiare il volto della capitale entro il 2030.

In Riviera spicca il rosso di Biasca (-476.000 franchi). La spiegazione è semplice: finalmente il Borgo investirà in interventi ed opere più volte rimandati. Fuori i soldi, dopo anni trascorsi a far la formica. A Riviera il Preventivo 2020 fa stato, sostanzialmente, di un pareggio (+19.000).

Serravalle: «Non siamo ricchi»

Addentriamoci nella Valle del Sole. E iniziamo da una particolarità. L’unico Comune ad aver modificato il moltiplicatore, abbassandolo (dal 95 al 93%), è stato Serravalle; avanzo stimato di circa 160 mila franchi. Come abbiamo riferito il 20 dicembre, l’ha fatto per evitare importanti avanzi d’esercizio nei prossimi anni. L’ente locale bassobleniese, tuttavia, non ritiene di rientrare nella ristretta cerchia dei paesi facoltosi. «I buoni risultati ottenuti negli ultimi anni sono frutto dell’oculata gestione delle risorse finanziarie da parte delle autorità comunali (Municipio e Consiglio comunale). La situazione finanziaria non è di certo quella di un Comune ricco, basti al riguardo ricordare che vi sono enti locali con moltiplicatore attorno al 60%. Serravalle continuerà del resto a beneficiare della perequazione finanziaria (contributo di livellamento e localizzazione geografica)», puntualizza l’Esecutivo. Sorridono pure Acquarossa (+95.442) e Blenio (+5.080).

La Leventina si spacca a metà

Eccoci, in conclusione, in Leventina. Nella bassa valle finisce in pareggio: segno «+» a Bodio (40.526) e Giornico (oltre 27 mila) e «-» a Pollegio (leggero disavanzo) e a Personico (105.750). Il disavanzo più ampio è quello di Faido (-703.700 franchi). Si tratta comunque di una stima molto teorica, in quanto non sono state considerate le potenziali entrate legate al cantiere AlpTransit (sulle quali pendono due ricorsi all’Ufficio di tassazione da parte di imprese coinvolte nei lavori) che potrebbero cambiare tutto.

Il nostro giro d’orizzonte termina nell’Alto Ticino. Ad Airolo (+6.000), Dalpe e Quinto (+62 mila circa) c’è il sole, qualche nube ma non minacciosa a Bedretto (-70 mila) e a Prato (-20.982 franchi).

Moltiplicatore: a Bedretto il più basso

Venti moltiplicatori, uno solo (quello di Serravalle: sceso dal 95 al 93%) è cambiato rispetto al 2019. Gli altri sono rimasti invariati. Il tasso fiscale più basso nella nostra regione è quello di Bedretto (60%), seguito da Sant’Antonino e Dalpe al 65%. Il più alto si registra a Bodio, Giornico e Faido: 100%. La media è pari all’89,1%.

©CdT.ch - Riproduzione riservata