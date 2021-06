L’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino ha di che rallegrarsi, in virtù dei buoni risultati emersi dal consuntivo 2020, che saranno comunicati ai soci per approvazione per corrispondenza, visto che la situazione pandemica attuale non ha purtroppo permesso, ancora una volta, di svolgere l’assemblea in presenza. Nella sua relazione il presidente Luca Bianchetti sottolinea l'opportunità per le destinazioni turistiche del dopo pandemia, in particolare per la regione di Bellinzona e valli, che si è lanciata in un importante progetto di digitalizzazione che sta coinvolgendo tutto il Cantone, per offrire un servizio di qualità che permetta di essere vicini ai turisti che si orientano sempre di più sul Web per scegliere le mete delle loro vacanze.

Il direttore Juri Clericetti osserva dal canto suo che il 2020 è stato l’anno che ha cambiato la vita di noi tutti, il modo di lavorare e di conseguenza anche di fare turismo. Se analizziamo quanto successo alle nostre latitudini, confrontando il nostro Cantone e la nostra regione con la realtà nazionale, possiamo però ritenerci fortunati. Dal momento in cui si è riaperto verso la fine di maggio, ci si è resi conto che la destinazione più apprezzata e richiesta di tutta la Svizzera, assieme ai Grigioni, è proprio stato il Ticino. La novità è sicuramente stata quella di vedere, assieme ai turisti nazionali, tanti ticinesi grazie anche all’azione «Vivi il tuo Ticino», sostenuta dall’autorità cantonale in collaborazione con BancaStato e Ticino Turismo. Tutto questo ha contributo a risollevare i risultati dopo i mesi di completa chiusura. Per quanto riguarda i pernottamenti, nel 2020 si vede il forte aumento della domanda relativa agli appartamenti, ai rustici, agli chalet e più in generale alle case secondarie (+25%), una tendenza in crescita che però, in rapporto all'enorme potenziale di questo tipo di alloggio, è comunque contenuta. Il direttore ribadisce l'invito a tutti i proprietari di case secondarie a mettere a disposizione del turista le loro strutture durante i periodi nei quali queste non sono da loro stessi occupati.

Un’ulteriore conferma che scaturisce analizzando l’anno scorso è quella relativa all’importanza dei sentieri escursionistici e delle mountain bike quale prodotto trainante per tutta l’offerta turistica cantonale ed in particolare per il Bellinzonese. Il mandato operativo per la gestione dei castelli che la Città ha stipulato con l’OTR dopo aver ripreso ad inizio 2020 la gestione finanziaria della Fortezza ha iniziato a dare i suoi frutti. Grazie ad un’oculata scelta delle mostre proposte, l’affluenza di visitatori, sia in termini di turisti sia di popolazione locale, ha fatto segnare durante i mesi estivi e autunnali un +40% a conferma dell’importanza di questo attrattore turistico non solo sul piano regionale ma anche cantonale.

Come ribadisce il direttore finanziario Jasmine Leoni, a causa del coronavirus il preventivo iniziale è stato stravolto. C’è stata una diminuzione delle entrate, soprattutto quelle delle tasse di soggiorno, pertanto si è cercato di limitare il più possibile i costi pur mantenendo una completa operatività e senza diminuire i servizi offerti. Fortunatamente la perdita è stata attenuata nel corso della seconda metà dell'anno in cui si è presentata una buona affluenza di turisti svizzeri soprattutto nella categoria degli alloggi privati. Grazie a questi ultimi ed ai ricavi straordinari derivanti dal recupero del fondo funzionamento inutilizzato e dall'emissione delle tasse forfait retroattive, l'OTR è riuscita ad evitare una chiusura dell'anno 2020 in deficit. Il consuntivo consolidato presenta pertanto un utile d’esercizio pari a 157 mila franchi. Questo utile va ad accumularsi al capitale che verrà reinvestito nei prossimi esercizi in progetti turistici sul nostro territorio e nel miglioramento delle infrastrutture turistiche.

Infine il direttore marketing e comunicazione Debora Beeler ha posto l’attenzione sull'importanza della flessibilità e dinamicità delle destinazioni che hanno dovuto adattarsi molto velocemente ad un contesto totalmente nuovo e soprattutto incerto. La collaborazione con i vari partner turistici cantonali e nazionali è stata e sarà sempre fondamentale per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo. Il 2020 è stato l'anno del 20. anniversario dei castelli di Bellinzona quali patrimonio mondiale UNESCO, ma anche delle celebri altalene di Swing The World che hanno fatto dondolare numerosi visitatori nella regione del Nara. La natura ne è uscita ancora una volta vincente: chi a piedi, chi in mountain bike, chi in tenuta invernale, l'affluenza sulle montagne della regione di Bellinzona e valli è stata davvero notevole. I social media sono sempre di più il canale prediletto per la comunicazione, e sono stati rinforzati i messaggi proprio durante la pandemia, dove è stato possibile sensibilizzare, ispirare, e infine ri-invitare i turisti a scegliere la destinazione per le proprie vacanze, dove numerosi influencer hanno condiviso le loro esperienze ed emozioni vivendo il territorio in tutte le sue sfaccettature.

