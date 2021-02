Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale confermano la notizia emersa ieri riguardante una lite fra giovani avvenuta lo stesso giorno a Giubiasco. Poco prima delle 12, in via Linoleum, sei persone sono state coinvolte in un alterco, precisano le autorità. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, nel corso della lite un 21.enne cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese ha riportato una seria ferita alla testa verosimilmente dovuta a un oggetto contundente. Altre tre persone hanno invece riportato leggere ferite. Le ricerche degli autori, scattate immediatamente, hanno portato al successivo fermo, da parte di agenti della Polizia cantonale, dei sei uomini coinvolti nella lite. Si tratta, oltre al 21.enne già citato, di un 28.enne cittadino svizzero, di un 26.enne cittadino colombiano, di un 21.enne cittadino svizzero, di un 20.enne cittadino italiano e di un 19.enne cittadino svizzero, tutti domiciliati nel Bellinzonese. Sono in corso accertamenti per delineare dinamica e responsabilità di quanto avvenuto. Le ipotesi di reato sono quelle di tentato omicidio, lesioni gravi, subordinatamente semplici, aggressione, rissa, contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Marisa Alfier.