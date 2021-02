Lettere, messaggi di posta elettronica e conferenze telefoniche allo permesso alla sezione PPD di Arbedo-Castione di raggiungere una vasta partecipazione alla ratifica delle liste per le prossime elezioni comunali, che sono state approvate all’unanimità. In quella per l’Esecutivo figura ancora il municipale uscente Roberto Ferretti, accanto al quale correranno Giovanni Brandino, Luca Favretti, Mario Genini, Danilo Ruggirello e Enrico Santinelli. Ancora in corsa per il Consiglio comunale gli uscenti Angelo Di Stefano, Mario Genini, Danilo Ruggirello e Lorenza Soncini. Accanto a loro sono stati inseriti per la lista del Legislativo Pashk Berisha, Giovanni Brandino, Cesare Dell’Orso, Antonello Di Carlo, Luca Favretti, Fabrizio Monaci, Enrico Santinelli e Alberto Zehnder.