È stato condannato a 2 anni e 6 mesi di detenzione (i due anni sono sospesi condizionalmente) l’ex direttore della società che gestiva la vecchia area di servizio autostradale di Stalvedro ad Airolo che ha sottratto poco più di un milione di franchi dalla cassaforte. Secondo il presidente della Corte delle Assise criminali Amos Pagnamenta il 72.enne si è macchiato di una colpa grave, tradendo la fiducia della ditta per la quale lavorava da una vita: «Il maltolto supera il milione di franchi. Si è reso autore di malversazioni in ben 350 occasioni. Un agire quindi reiterato. Ciò dimostra la sua spregiudicatezza e determinazione».

Stamattina, ricordiamo, il procuratore pubblico Claudio Luraschi aveva chiesto una pena di 2 anni e 9 mesi (non opponendosi alla sospensione condizionale), mentre l’avvocato difensore Davide Ceroni si era battuto per una condanna non superiore a 2 anni. Verosimilmente nessuno dovrebbe opporsi contro la sentenza.