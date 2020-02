Un’altra firma di Mario Botta in Leventina?

Nato nel 2013 per iniziativa del pianista ticinese Mauro Harsch come centro d’incontro che ospita giovani musicisti provenienti da ogni parte del mondo, «Il Villaggio della Musica» di Sobrio chiede aiuto. Dopo che gli sponsor della prima fase del progetto hanno donato quanto è stato loro possibile, permettendo l’acquisto e la ristrutturazione di due case nel villaggio leventinese di poche anime a quota 1.117 metri, e mentre i membri di comitato e gli organizzatori offrono le rispettive prestazioni, ora si cercano nuovi donatori e investitori per far fronte alle spese di gestione e alle urgenti necessità. Questo perché, spiegano i responsabili, «attualmente siamo in grado di ospitare settimanalmente dieci studenti e un paio di docenti, e riceviamo richieste di gruppi di 20-30 musicisti, cori e orchestre da camera, che puntualmente dobbiamo rifiutare per mancanza di spazi, e lo stesso vale anche per i turisti».

Sono dunque state individuate due possibili soluzioni. Da un lato l’acquisto dell’Albergo Ambrogini, l’unico di Sobrio, chiuso da anni e presto all’asta. «Secondo le prime stime il costo d’acquisto e di ristrutturazione si aggira intorno al milione di franchi - sottolineano i promotori del Villaggio della musica guidati dal presidente Mauro Harsch - La riapertura del piccolo Hotel, al quale potranno essere annesse un paio di case-dépendance attigue, un negozio e un piccolo centro benessere, risolverebbe in gran parte il problema degli alloggi e soddisferebbe le richieste dei turisti». Ma c’è dell’altro, e le sorprese arrivano proprio adesso...

Uno dei primi schizzi dell’ipotetica sala concerti. ©Architetto Mario Botta

«Occasione di sviluppo per la Leventina»

Le crescenti esigenze didattiche e concertistiche richiedono inoltre, per il prossimo futuro, una sala concerti di almeno duecento posti. Di questo, come emerge ora, si è parlato negli scorsi mesi con Mario Botta nel corso di una sua visita nel villaggio leventinese. «Dopo il sopralluogo, il grande architetto ha accettato con entusiasmo di progettare per noi una sala concerti del tutto innovativa, adatta anche per spettacoli di danza». Ecco quindi che si cercano altri sponsor: «Costo preventivato 4,5 milioni di franchi». Secondo i responsabili, «una nuova sala firmata Mario Botta, per il suo valore artistico-culturale, contribuirebbe naturalmente anche allo sviluppo di tutta la Valle Leventina». Dopo il nuovo stadio dell’Hockey Club Ambrì-Piotta in costruzione, il celebre architetto ticinese potrebbe dunque firmare un altro progetto a pochi chilometri di distanza. Un progetto, questo, a cui crede anche il Comune di Faido, di cui Sobrio è una frazione: «Il progetto è valido e da parte nostra stiamo lavorando a una variante di Piano regolatore che permetterà la realizzazione della sala concerti» spiega contattato dal CdT il sindaco Roland David.

«Un’atmosfera unica»

Tra il 2014 e il 2019 il Villaggio ed il Festival che si tiene in estate hanno portato a Sobrio centinaia di visitatori provenienti da ogni parte della Svizzera e dall’estero. «La bellezza del luogo, la qualità delle manifestazioni proposte e l’unicità del progetto continuano ad attirare al Villaggio della Musica un numero sempre maggiore di giovani talenti e di artisti di calibro internazionale, tra cui anche membri dei Berliner Philharmoniker: tutti sono concordi nell’affermare che l’atmosfera è davvero unica e che la location possiede tutti i requisiti per diventare uno speciale e bucolico polo culturale a metà strada tra Milano e Zurigo». Ora, però, l’entusiasmo e le idee non bastano più: ci vogliono milioni. Per questo motivo Mauro Harsch ed i suoi collaboratori lanciano l’appello. Informazioni allo 079/481.41.61 e sul sito www.arsdei.org.

Un villaggio a quota 1.117 metri in Leventina. ©CdT/Archivio

