Bellinzona di nuovo teatro di una rissa. In via Dogana vicino a piazza Indipendenza, questa volta, e non al bar Viale come nelle scorse settimane. A riferirlo è la Regione, che pubblica un filmato, girato da un abitante della zona, nel quale si vede il litigio tra alcuni ragazzi in strada. L’episodio sarebbe avvenuto lo scorso sabato verso le cinque di mattina. Nelle scorse settimane, i residenti si sono attivati scrivendo al Municipio per denunciare la situazione. Non è infatti la prima volta che gli abitanti sono confrontati con schiamazzi notturni, e dispute fra bande di ragazzi.