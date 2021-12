Un altro anno difficile a causa della pandemia, che in questi giorni sta conoscendo una recrudescenza con una nuova ondata di contagi. Ma anche un anno della ritrovata speranza con la messa a disposizione di vaccini e nuovi medicamenti per proteggerci e curarci. Questo il leitmotiv dei discorsi pronunciati durante la tradizionale cerimonia dello scambio degli auguri tra autorità cittadine, Consiglio di Stato e popolazione svoltasi nel tardo pomeriggio di oggi al Teatro Sociale di Bellinzona con l’accompagnamento musicale della Filarmonica di Monte Carasso-Sementina e nel pieno rispetto delle misure sanitarie. E proprio a causa della pandemia il sindaco Mario Branda è intervenuto alla cerimonia in collegamento video da casa dove è confinato da qualche giorno. Pur rinunciando a riflessioni sul presente e sul futuro della Turrita, Branda ha voluto ricordare la recente inaugurazione della nuova sede di IRB, IOR e laboratori di ricerca dell’EOC, progettata dal compianto architetto Aurelio Galfetti, scomparso alcuni giorni fa. «Una nuova casa - ha evidenziato Branda - che è in qualche modo emblematica del nuovo corso e dell’idea di sviluppo della nostra città, che moltissimo ha investito in questo ambito, ma anche dell’importanza delle sfide che attendono la nostra società in campo medico-scientifico e, quindi, sanitario. Basti pensare all’attuale pandemia ed ai suoi effetti».

Riconoscenza nei confronti dei ricercatori

Da qui il pensiero di riconoscenza che il sindaco della capitale cantonale ha rivolto ai ricercatori, che con la loro opera instancabile e la loro curiosità si adoperano per approfondire la conoscenza sui meccanismi che sorreggono la vita, ma anche su quelli che determinano le malattie. «Un impegno incessante e interminabile, ma che ha l’immensa capacità di alimentare la nostra speranza». Speranza che di questi tempi è legata ai vaccini ed ai nuovi medicamenti che purtroppo, ha sottolineato Branda, non sono equamente distribuiti sulla faccia della terra.

«Vinceremo noi, non il virus»

«Da questa situazione difficile usciremo vincitori. Ed anche più forti» gli ha fatto eco il presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli. «Siamo tutti stanchi, stufi - ha aggiunto - ma siamo anche riusciti a dimostrare che l’uomo possiede risorse nascoste che sa tirar fuori nei momenti difficili». Riferendosi poi agli importanti passi compiuti negli ultimi anni dalla città di Bellinzona che ha saputo condurre in porto il più grande progetto di aggregazione a livello ticinese, Bertoli si è augurato che altre regioni sappiano fare altrettanto. E questo sia nel loro interesse, sia in quello di tutto il cantone. Bellinzona sta portando a compimento importanti progetti nel segno della modernità dimostrando di essere una comunità che sa di avere le sue carte da giocare.

Emozioni, malgrado tutto

Il vicepresidente del Consiglio comunale Alberto Casari ha incentrato il suo intervento sulle emozioni. Quelle emozioni che la pandemia sta purtroppo smorzando data «l’impossibilità di avere dei momenti di aggregazione, l’impossibilità di abbracciare le persone a noi più care, l’impossibilità di far giocare i nostri ragazzi a scuola». Malgrado il periodo difficile ci sono comunque occasioni che suscitano forti emozioni, ha ricordato, citando anche lui gli importanti progetti condotti in porto a Bellinzona o che lo saranno nei prossimi mesi e anni. Ed emozioni riescono a suscitarle anche l’arte e lo sport e la scienza, ha ancora rilevato il vice presidente del Legislativo cittadino riferendosi alle persone premiate quest’anno dalla Città per l’impegno in questi campi.

Tutte le onorificenze

La cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno è infatti stata anche l’occasione per la consegna delle onorificenze a persone che si sono particolarmente distinte per la loro attività. Il premio al merito culturale è stato attribuito a Fra Roberto Pasotti (assente a causa di motivi di salute) per la sua ricca opera artistica che spazia dai disegni alle vetrate, dai mosaici ai graffiti. Nicola Fumagalli del Gruppo atletico Bellinzona ha invece ottenuto il premio al merito sportivo per i successi in ambito agonistico. Il premio speciale al merito è infine andato al dottor Claudio Bassetti, direttore del Dipartimento di neurologia e decano della Facoltà di medicina all’Università di Berna e presidente dell’Accademia europea di neurologia, per l’impegno nel mondo sanitario.

©CdT.ch - Riproduzione riservata