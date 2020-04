Non appena il Consiglio di Stato aveva annunciato il rinvio di un anno delle elezioni comunali 2020 a causa della pandemia, contattati dal CdT si erano adeguati rimanendo a disposizione «per il bene della comunità». Sono alcuni protagonisti della politica locale di Bellinzonese e Tre Valli che, per vari motivi e come per altri loro colleghi di altre regioni, non si erano ricandidati per un seggio, lasciando un impegno sempre più gravoso in termini di tempo e di complessità della materia, e preferendo dedicarsi finalmente ad altro: gli affetti, gli hobby, le proprie passioni, una professione che succhia già tante energie. Per alcuni, soprattutto chi aveva deciso di gettare la spugna perché, diciamolo, oramai un po’ stufo dopo anni di militanza, probabilmente è stato un amaro risveglio... Per altri una sfida da raccogliere: beh, perché non restare ancora un po’ facendo di necessità virtù, magari cercando di portare a termine quei dossier rimasti in sospeso? Per altri non è cambiato nulla e per altri ancora la cosa va affrontata punto e basta: si sa, ora ci sono altre priorità, ovvero la lotta, tutti insieme, per uscire dal tunnel coronavirus che ha stravolto le vite di tutti o quasi, chi più chi meno.

Roland David (Faido): «L’esperienza torna utile»

Tra chi era in pace con se stesso al momento di non ricandidarsi dopo ben 20 anni, c’era Roland David, per ben cinque legislature alla testa di Faido: lo avevamo intervistato a metà febbraio, tre settimane prima del congedo. Si era detto sereno per aver preso la decisione al momento giusto, andandosene contento e convinto della scelta fatta: «Sono sicuro che fino all’ultimo giorno lavorerò con piacere». Quell’ultimo giorno, però, è stato spostato dal coronavirus in avanti di un ulteriore anno, all’aprile del 2021. Come vive ora questa situazione? «La sto vivendo bene e in salute, le cose sono cambiate in modo repentino e drastico, mi sono adeguato». Positività, dunque. «Anche a livello comunale stiamo attraversando una cosa mai vissuta e quindi direi che la mia esperienza può essere d’aiuto» aggiunge il sindaco spiegando che occorre sia gestire l’emergenza sia pensare al dopo. Magari, passata la crisi, qualcuno potrebbe poi farsi da parte: «Sono riflessioni molto personali ma da parte mia non ci ho neppure pensato, anche perché procedere a sostituzioni nei prossimi mesi sarebbe un modo per perdere un anno».

Andrea Bersani (Bellinzona): «Ero in trepidante attesa»

Avanti, quindi. Così come avanti andrà anche il vicesindaco di Bellinzona Andrea Bersani, un altro politico che aveva deciso di partire, annunciandolo già un anno fa. Come procede?, gli avevamo chiesto negli scorsi giorni, prima che emergesse il caso dei sorpassi di spesa. «Aspettavo con una certa trepidazione il momento di cambiare vita e intendevo dedicare più tempo al mio studio legale e alla famiglia, passando maggior tempo con i miei affetti e magari viaggiano un po’ ma oramai è andata così» risponde con la consueta dose di ironia l’ex sindaco di Giubiasco. «In questo momento è ovviamente giusto anteporre l’interesse collettivo a quello individuale». Inoltre, aggiunge, «ho la fortuna di lavorare con colleghi di Municipio con cui mi trovo bene, per cui nessuna problema, non è un sacrificio».

Omar Terraneo (Biasca): «Lavoro da concludere»

«Si va avanti e ci si organizza conciliando le varie funzioni ancora per un anno» afferma da parte sua Omar Terraneo, municipale di Biasca (e deputato in Gran Consiglio) che pure aveva deciso di riorganizzare la propria agenda concentrandosi sul lavoro che lo impegna molto essendo titolare di uno studio di architettura. «È comunque l’occasione per portare avanti alcuni importanti dossier come la zona industriale e la revisione del Piano regolatore». Intanto, si gestisce l’emergenza, «apportando correttivi ad esempio nei servizi, si pensi all’ambiente e anche alla socialità con la consegna dei pasti a domicilio, e più in generale l’aiuto alle persone in difficoltà». Il Municipio sta lavorando in videoconferenza: «Non eravamo abituati ma ci stiamo abituando e credo che, come anche per il lavoro, questo modo di operare permette di risparmiare tempo». Ci sono dunque anche aspetti positivi: «Parlerei di insegnamenti da trarre: in futuro potremmo in parte continuare a sfruttare il telelavoro evitando ad esempio quelle riunioni o quegli appuntamenti che si possono benissimo tenere in remoto, diminuendo considerevolmente il traffico, se penso ad esempio all’entrata mattutina a Lugano...».

Roland David, sindaco di Faido, avrebbe dovuto lasciare dopo ben 20 anni: «La sto vivendo bene». ©CdT/Chiara Zocchetti

