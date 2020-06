«Un altro duro colpo per le Tre Valli»

«È l’ennesimo duro colpo per le Tre Valli. Non ce l’aspettavamo una notizia simile, anche perché l’azienda era praticamente ‘nuova’, ma l’attività non è mai veramente decollata». Così si esprime il sindacalista OCST Claudio Isabella a proposito dei 18 licenziamenti alla Riganti di Biasca, attiva da inizio 2018 nella forgiatura dell’acciaio. Metà dei dipendenti è domiciliata nella regione ed era già impiegata per l’ex SMB, rilevata appunto oltre due anni fa dal gruppo lombardo; mentre per quanto riguarda l’altra metà si tratta di frontalieri. Le disdette non sono ancora state notificate, ma stamattina c’è stata una riunione fra i sindacati OCST ed Unia e la direzione. Complessivamente alla Riganti lavorano 22 operai. Fino a venerdì 3 luglio, infatti, è aperto il periodo di consultazione. Con ogni probabilità l’azienda chiuderà definitivamente i battenti in estate.