È un’azienda ben radicata in un Comune, Sant’Antonino, che può fregiarsi dell’area industriale-artigianale-commerciale più grande del distretto di Bellinzona. La SMB Medical, in via Serrai 14, specializzata nella produzione di protesi ortopediche, è pronta a compiere un ulteriore passo verso la crescita a 360 gradi. All’albo comunale è in pubblicazione, sino a fine mese, la domanda di costruzione per l’ampliamento dello stabilimento e per un «restyling a livello estetico», ci hanno spiegato i progettisti, dello studio Rao+Travaglino Architetti di Lugano.

Se non ci dovessero essere opposizioni, la licenza edilizia verrebbe rilasciata in tempi relativamente brevi. Il cantiere, ci è stato assicurato dagli specialisti, aprirà comunque in primavera. L’investimento previsto ammonta a circa un milione...