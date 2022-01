Si parla spesso, ultimamente, dell’impatto negativo della pandemia su giovani e ragazzi. Ma anche gli anziani non sono da meno. È quanto emerge parlando con gli operatori del settore. E lo ribadiscono alla casa anziani di Claro. È una delle non molte strutture simili in Ticino che al loro interno ospitano un centro diurno terapeutico, che si differenzia da un centro diurno classico, avendo un approccio più infermieristico che sociale, e orientato all’attivazione degli ospiti. Anche qui il coronavirus si è fatto sentire. Quando a maggio 2020 il centro diurno è stato riaperto, il ritorno alla normalità non è stato facile. A raccontarlo al CdT è la responsabile, Fiona Buzzini Leoni, secondo cui a pesare sono stati due fattori: da un lato gli anziani non hanno preso benissimo la clausura quasi...