Un uomo è stato arrestato il 22 ottobre a Sementina per droga. Stando a quanto comunicano il Ministero pubblico e la polizia cantonale, in manette è finito un 33.enne cittadino albanese residente in Albania. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire alcuni grammi di eroina mentre quella della camera dove soggiornava ad Arbedo ha permesso di rinvenire diverse centinaia di grammi di sostanza da taglio. Il 33.enne è sospettato di aver spacciato un importante quantitativo di eroina a consumatori locali. L’ipotesi di reato nei suoi confronti è di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla Legge federale sugli stupefacenti.