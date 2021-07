Martedì, poco dopo mezzogiorno, sulla semiautostrada A13 a Mesocco, un articolato che trasportava rotoli di plastica ha perso il suo carico. Fortunatamente non si lamentano feriti. Verso le 13.30 un autista ucraino di 44 anni stava percorrendo la semiautostrada A13 in direzione del San Bernardino. All’altezza di Mesocco, in una curva convergente a destra, i rotoli di plastica sono scivolati fuori dal rimorchio finendo sulla corsia opposta. Stando ai primi dati disponibili, il carico di un peso complessivo di circa 23 tonnellate non era stato assicurato. Per la durata delle operazioni di sgombro il traffico è stato deviato sulla strada H13. La Polizia cantonale dei Grigioni ha avviato gli accertamenti del caso per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.