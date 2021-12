Nel cammino sinodale «lasciatevi sconvolgere dal dialogo». Sono parole pronunciate da Papa Francesco in occasione dell’apertura del sinodo 2021-2023 per incoraggiare il popolo cristiano a camminare insieme. Ispirata da questo messaggio, al Comunità del Sacro Cuore di Bellinzona ripropone la tradizione del «Percorso presepi» nella sua chiesa in via Varrone. «Pur con le limitazioni che il momento ci impone per salvaguardare la salute di tutti, desideriamo riproporre un cammino di luce e di catechesi semplice lungo il quale siamo invitati a meditare e lasciarci stupire dal mistero della Nascita di Gesù», sottolinea il Gruppo coordinamento presepi guidato da Walter Gianotti. Dopo la pausa forzata del 2020 il percorso sarà più breve del solito e, rispettando le norme anti Covid-19 del momento, sarà visitabile dal pomeriggio di domenica 19 dicembre e poi ogni giorno, a partire dalle 9.20 alle 12 e dalle 14 alle 18, fino a domenica 9 gennaio 2022 (quando ci sarà la cerimonia di chiusura), eccetto durante le funzioni liturgiche.