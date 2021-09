Il tetto massimo di spesa per il restauro con riqualifica dell’ex oratorio di Giubiasco dovrà essere di 10,3 milioni di franchi. Anzi, no: lo si potrà sforare di 170/180.000 franchi aggiungendo un campo per il gioco della pétanque, un anfiteatro e una tensostruttura. La decisione spetterà al Consiglio comunale. Il Municipio, come spiega al Corriere del Ticino il capodicastero Opere pubbliche Henrik Bang, allestirà infatti un messaggio per la richiesta del credito suppletorio contenente una variante base ampliabile con la realizzazione delle tre citate opere. L’obiettivo, a prescindere da quella che sarà la scelta del Legislativo, rimane quello di far nascere attorno all’ex oratorio un centro culturale e aggregativo per la nuova Città.

Cantiere bloccato dal 2020Proprio per questo, dopo il blocco...