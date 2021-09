Parole di conforto, il racconto dei bei periodi trascorsi in sua compagnia, grande commozione e ancora tanta incredulità. Nel tardo pomeriggio di oggi nella corte di Castelgrande a Bellinzona gli amici di Jasmine Ben Ali si sono stretti attorno ai suoi parenti. Un momento che la famiglia ha voluto per ricordare la 33.enne tragicamente scomparsa poco più di due settimane fa a causa di un incidente balneare a Tenerife. Molti anche i colleghi di partito con i quali aveva condiviso la campagna elettorale per le elezioni comunali nella Turrita, dove Jasmine si era candidata al Municipio e al Consiglio comunale per la Lega dei ticinesi. Ad accogliere tutti il suo sorriso solare riportato da tante fotografie scattatele durante i viaggi intrapresi in mezzo mondo.