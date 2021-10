La popolazione di Biasca è da alcuni anni stabile a 6.000 abitanti mentre il potenziale edificatorio indicato nel Piano regolatore ne contempla 20.000. Lo rileva Raffaele Filippini il quale, ricordando che la Legge sulla pianificazione del territorio impone di ridurre le zone edificabili in caso di sovradimensionamento, chiede al Municipio del Borgo rivierasco come valuta tale esubero. Nella sua interpellanza il consigliere comunale PLR domanda poi all’Esecutivo se ritiene che la revisione del PR attualmente in corso dovrà considerare dezonamenti e/o limitazione parziale delle facoltà edificatorie. «Vista la criticità della situazione, che passi ha intrapreso o intende intraprendere a livello tecnico-politico con l’autorità cantonale al fine di individuare una soluzione percorribile?», è un altro quesito posto al Municipio.