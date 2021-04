Un disavanzo di poco superiore ai 463 mila franchi, in pratica in linea con quanto preventivato (477 mila circa). L’esercizio 2020 di Biasca non ha dunque subito più di quel tanto i contraccolpi della pandemia. Di molto inferiori, in ogni modo, gli investimenti netti: 2,4 milioni rispetto ai 5,4 ipotizzati. Il risultato è stato reso possibile grazie all’evoluzione favorevole di alcune voci, come ad esempio le sopravvenienze d’imposta delle persone fisiche e di quelle giuridiche. A questo proposito l’Esecutivo è convinto che gli influssi sulle entrate fiscali della crisi sanitaria saranno meno importanti di quelli temuti.