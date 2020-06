«Si tratta di un fatto isolato, ma non per questo sottovalutiamo quanto accaduto in centro città». Il vicesindaco di Bellinzona Andrea Bersani, titolare del dicastero Sicurezza, non nasconde la sua preoccupazione per la maxi-rissa tra una ventina di giovani scoppiata sabato sera all’esterno del bar Viale. «Gli esercizi pubblici sono luoghi in cui andare per rilassarsi, non certo per trovarsi confrontati con scene da far west» annota Bersani riferendosi in particolare alla donna che è rimasta coinvolta suo malgrado in quella che appare una disputa tra due fazioni riportando la frattura di una clavicola.