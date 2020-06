L’estate ticinese si arricchisce di una nuova offerta. Sebbene l’inaugurazione ufficiale, con la grande festa popolare, sia stata rimandata al prossimo mese di marzo a seguito dell’emergenza sanitaria, la Via del Ceneri è infatti pronta ad accogliere escursionisti e visitatori, che vogliono scoprire natura e cultura delle Terre del Ceneri. I rappresentanti dei Comuni di Cadenazzo, Gambarogno e Monteceneri, dunque, ieri in piazza Ticino hanno lanciato un chiaro messaggio ai turisti, ma anche agli abitanti del nostro cantone: chi ama camminare su antichi sentieri, riviverne la storia e ammirare suggestivi panorami, grazie al neonato itinerario potrà fare un’affascinante scoperta.

Il percorso

La via del Ceneri unisce il passo del Monte Ceneri alla stazione ferroviaria di Cadenazzo, ripercorrendo gran parte dell’antica via Francesca, segmento della via Gottardo, ed è caratterizzata da un percorso nel quale i punti d’interesse sono evidenziati con pannelli che ne ricostruiscono il valore storico, culturale e sociale e vi abbinano delle esperienze didattiche. È inoltre presente una galleria del racconto che ha trasformato un anonimo sottopasso autostradale in un viaggio nella storia dei trasporti. La Via del Ceneri, promossa dal Comune di Cadenazzo e progettata dall’atelier ribo+, vuole, infatti, sottolineare il ruolo che il Monte Ceneri ha avuto, e continua ad avere, nella storia delle vie di comunicazione nazionali e internazionali.

Il sindaco di Cadenazzo, Marco Bertoli, ha ringraziato le amministrazioni delle altre due Terre del Ceneri (presenti con il sindaco Tiziano Ponti, Gambarogno, e il vicesindaco Claudio Bonomi, Monteceneri) per aver collaborato alla valorizzazione di un territorio rio, che può essere scoperto anche online grazie ai siti laviadelceneri.ch e leterredelceneri.ch. Un territorio che vuole diventare sempre più protagonista: sono infatti avviate collaborazioni per rendere le Terre del Ceneri set di produzione cinematografico-televisive.

Vacanze in Ticino

All’incontro in piazza Ticino con i rappresentanti dei media, il direttore dell’Azienda turistica ticinese, Angelo Trotta, ha sottolineato come l’offerta escursionistica e storico-culturale proposta dalla Via del Ceneri ben si coniuga con l’iniziativa «Vivi il tuo Ticino», che mira per l’estate 2020 a un turismo responsabile da parte dei ticinesi, invitati, anche attraverso sconti speciali, a riscoprire il proprio territorio durante le vacanze.

Trekking appassionate

Il collegamento della Via del Ceneri con altri itinerari delle Terre del Ceneri, per esempio la strada storica del Montecenerino ma non solo, rende possibile un lungo trekking a tappe. Il tutto è stato catturato nel volume «Le Terre del Ceneri», un appassionante fotoreportage realizzato da Nicola Demaldi, fotografo ufficiale di AlpTransit San Gottardo SA.

L’ambrata

L’ultima novità legata alle Terre del Ceneri è stata infine la presentazione dell’Ambrata del Ceneri, prodotta dalla Birreria San Gottardo SA.

