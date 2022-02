«Incontro con lo scrittore». Si chiama così il progetto nato dalla collaborazione tra Pro Grigioni Italiano Bregaglia e Casa della letteratura per la Svizzera italiana. I due enti intendono proporre scrittori e scrittrici della Svizzera italofona, che per varie ragioni si sono imposte sul piano letterario e meritano di essere presentati al pubblico. L’idea nasce proprio dalla volontà di creare un evento in comune in nome dell’italianità in Svizzera. L’evento inaugurale - giovedì 17 febbraio alle ore 20.00, presso il Museo Ciäsa Granda di Stampa - sarà preceduto da un saluto da parte del presidente della Casa della letteratura per la Svizzera italiana, Fabiano Alborghetti.