Un giornalista al fronte, a cuore aperto

Filippo Rossi a cuore aperto. Il giornalista freelance ticinese dal 2015 è sempre al fronte. Dalla Siria al Sudan del Sud passando per l’Iraq, l’Afghanistan, la Libia ed il Medio Oriente. Zone di conflitti. Zone dove la vita è perennemente in bilico. Il 31.enne ha raccontato storie intrise di umanità. Giovedì 17 febbraio alle 20, nella sala conferenze della Bibliomedia della Svizzera italiana di Biasca (occorre presentare il certificato Covid), racconterà la sua di storia. Dialogherà con il caporedattore Sopraceneri del Corriere del Ticino Alan Del Don. Sarà l’occasione per parlare di giornalismo, certo, ma non solo.

Durante la serata Filippo Rossi presenterà infatti il libro fresco di stampa «Il gioco impossibile» (Armando Dadò Editore). Si narrano le vicende del camerunese Sergue Guemou (che interverrà alla serata con un filmato), un uomo che la speranza non l’ha mai persa. Tanto da viaggiare per anni lungo le rotte dei migranti tentando di trovare stabilità e serenità. Grazie al suo carisma riesce a superare le infinite difficoltà di quella partita a scacchi che è la migrazione, un gioco contro l’impossibile, un gioco impossibile: «Quando cresci in una famiglia di modeste condizioni nel cuore di un continente senza opportunità, hai in testa fin da bambino la ricerca del benessere. Cresci quindi con la speranza, con le tue ambizioni, uguali a quelle di qualsiasi altro ragazzo nel mondo. Ma ti accorgi che i tuoi mezzi non cambiano. È allora che l’impossibile cerca di prendere il sopravvento e buttarti a terra».