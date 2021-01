Blenio avrà un giovane segretario comunale. Si tratta di Stefano Bruni, 33.enne di Olivone, scelto dal Municipio «dopo un’attenta selezione», sottolinea un comunicato odierno. Bruni «possiede una solida formazione scolastica superiore e conosce bene il territorio e le dinamiche istituzionali del Comune, di cui nutre un marcato interesse». Nato e cresciuto ad Olivone, diplomato alla SUPSI, è appassionato di sport, membro attivo in alcune associazioni della valle e furiere del locale Corpo pompieri. Da alcuni anni riveste anche la carica di consigliere comunale per il PLR, ed è presidente della Commissione della gestione nello stesso organo. Subentrerà a partire dal mese di maggio all’attuale segretario comunale Loris Beretta, assunto di recente quale coordinatore del Masterplan bleniese in seno all’Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese e valli.