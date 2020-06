«Era un grande motivatore e un innovatore, sono molto dispiaciuto». Così Tiziano Sacchetti, portiere del Locarno in serie B nei primi anni Novanta, ricorda Luigi Jori, che in quel periodo lo allenò facendolo crescere nel ruolo. Jori, come riportato dal sito de laRegione, è l’uomo trovato morto ieri in una cascina sopra Arvigo, in valle Calanca, vittima probabilmente di un’esplosione avvenuta martedì sera mentre il 77.enne, domiciliato in Ticino, stava cambiando una bombola di gas, fatto sulla cui dinamica indaga la Polizia grigionese che stamattina ha reso noto il decesso. «L’avevo sentito ancora un paio di settimane fa, quando ho saputo della tragedia ci sono rimasto davvero male» commenta Sacchetti contattato dal CdT. Negli ultimi tempi Luigi Jori si era messo a disposizione dell’Unione Sportiva Giubiasco, ma la sua esperienza è pluridecennale, con parentesi anche al Bellinzona e al Lugano.

Un innovatore, dicevamo. «A quei tempi l’allenatore dei portieri era una figura che stava nascendo eppure lui era già avanti». Un preparatore moderno, che all’epoca studiava sulle videocassette, e sul campo poneva molta attenzione anche alla tecnica e all’uso dei piedi. «Un innamorato del calcio e anche un solitario in un certo senso», lo definisce il suo allievo. «Mi chiamava ad ogni ora per discutere e sottopormi nuove idee o avere dei feedback», aggiunge. E non mollava mai. «Sapevo già che a maggior ragione dopo una buona partita, durante l’allenamento successivo mi avrebbe massacrato». Una severità voluta per permettere ai suoi portieri di migliorare sempre, spronandoli. «Ho avuto diversi allenatori ma sicuramente lui è quello che più mi ha ispirato, e anche capito» riconosce oggi Tiziano Sacchetti.

Inchiesta in corso

La macabra scoperta è avvenuta ieri. Non avendo più notizie del 77.enne, una parente ha chiesto a una conoscente di effettuare un controllo nella cascina sui monti Mond de Sora, in valle Calanca. La donna, dopo aver trovato la cascina lievemente danneggiata, ha avvisato la Polizia. I soccorritori si sono quindi introdotti nella cascina, trovando purtroppo Luigi Jori esanime. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la Polizia grigionese presume che la sera prima, mentre il 77.enne stava cambiando la bombola del gas nell’edificio di sua proprietà, si sia prodotta un’esplosione. Un’esplosione letale per l’anziano, deceduto a seguito delle gravissime ferite riportate. Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale dei Grigioni hanno avviato un’inchiesta per appurare l’esatta causa dell’infortunio mortale.

Tiziano Sacchetti in una foto di alcuni anni fa: fu allenato a Locarno da Luigi Jori nei primi anni 90. ©CdT/Archivio

