Non ha fortunatamente provocato alcun ferito, anche grazie al fatto che è avvenuto in un giorno festivo, lo scoscendimento registrato stamattina a Castione, nella zona delle cave a ridosso del centro Cast.

Verosimilmente attorno alle 8.30 un grosso masso si è staccato dalla parete rocciosa, rotolando poi a valle. Subito scattato l’allarme, sul posto si sono recati gli agenti di polizia, seguiti a ruota dal geologo cantonale, per un sopralluogo e per una prima visione di quanto avvenuto sul versante montagnoso. Naturalmente sono state allarmate anche le autorità comunali.

Come detto non si registrano feriti. Solo danni materiali ancora da quantificare nel dettaglio. Di certo si sa che il masso, di discrete dimensioni, rotolando verso valle, e frantumandosi nel frattempo in alcune parti, si è poi fermato contro il muro di contenimento costruito a protezione del centro e dei sui parcheggi. Muro, evidentemente danneggiato, ma che ha fatto il suo dovere. Danni anche per due furgoni da lavoro, posteggiati durante il giorno di festa.