Passare dalle parole ai fatti dando l’esempio quale ente pubblico nella promozione di energia sfruttando i raggi del sole. È quanto chiede di fare Lisa Boscolo al Municipio di Bellinzona. In concreto la mozione presentata a nome del gruppo Unità di sinistra propone all’Esecutivo cittadino di farsi promotore, in collaborazione con l’Azienda multiservizi, della realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla parete antirumore che verrà realizzata lungo un tratto di sette chilometri dell’autostrada A2 tra Monte Carasso e Galbisio. La mozione si rifà alla lettera aperta che il consigliere nazionale socialista Bruno Storni ha inoltrato la scorsa settimana all'Ufficio Federale delle Strade, all'AMB, all'AET e alla Città di Bellinzona per chiedere appunto la realizzazione di tale impianto su di una lunghezza di almeno un chilometro dei sette totali lungo i quali è prevista la posa delle pareti antirumore. «In Ticino per rapporto all’alto grado di soleggiamento siamo tra gli ultimi cantoni per produzione fotovoltaica, e la Svizzera è tra le ultime nazioni in Europa» scrive Lisa Boscolo, la quale aggiunge che «di questo passo ci vorranno oltre 60 anni per compensare la sostituzione della produzione nucleare e la nuova richiesta di elettricità necessaria per sostituire i vettori fossili nel riscaldamento di edifici e nella mobilità». La produzione di elettricità attraverso un impianto fotovoltaico come quello proposto dalla mozione permetterebbe contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 con costi molto interessanti.