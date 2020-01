Incidente della circolazione sabato pomeriggio alle 16.30 in via Gorelle a Sant’Antonino. Il conducente di una Toyota con targhe del canton Ticino era intendo a svoltare per raggiungere il vicino distributore di benzina. In senso opposto stava arrivando una Volkswagen, anch’essa immatricolata in Ticino: la persona alla guida non è riuscita ad evitare l’impatto.