Divertimento e sicurezza. Sono queste le parole d’ordine della stagione invernale che con l’abbondante nevicata odierna è pienamente entrata nel vivo. Nonostante la delicata situazione pandemica, l’offerta di attività nella destinazione turistica del Bellinzonese e Alto Ticino è anche quest’anno ricca. Ad iniziare dallo sci alpino per la cui pratica le stazioni invernali hanno dovuto organizzare dei concetti di protezione secondo indicazioni precise affinché tutti gli appassionati possano trascorrere una giornata di svago sulla neve in piena sicurezza.

L’accesso agli impianti viene regolamentato e contingentato in modo da evitare gli assembramenti; ad Airolo-Pesciüm è inoltre obbligatorio procedere alla riservazione della funivia. La raccomandazione importante, in questo momento particolare dove la situazione è in continua evoluzione, è di informarsi prima di partire, tramite i vari siti, canali sociali e recapiti telefonici delle stazioni sciistiche.