Guerra in Ucraina: Lumino c’è. Il Municipio domenica ha scritto al Consiglio federale ed al Governo ticinese di essere disponibile «come già fatto in passato – da subito – a concedere l’utilizzo delle strutture del proprio Centro della protezione civile qualora vi fosse la necessità di ospitare provvisoriamente cittadine e cittadini» in fuga dal conflitto. Non solo. L’Esecutivo ha inoltre contattato l’Ambasciata ucraina a Berna «al fine di valutare iniziative legate alla raccolta di beni di prima necessità da organizzare sul territorio comunale e le relative modalità di consegna».

Per il resto, si legge in una nota, il Municipio guidato dal sindaco Nicolò Parente «segue con apprensione l’evolvere degli avvenimenti che stanno sconvolgendo l’Ucraina e il conseguente drammatico esodo di cittadini ucraini dal proprio Paese natale per non vederne messa in pericolo l’incolumità. Un esodo destinato a durare che, secondo le ultime stime, ha già costretto mezzo milione di persone a cercare riparo e sicurezza nei paesi limitrofi (Polonia, Romania e Moldavia su tutti). I citati Governi necessiteranno verosimilmente dell’aiuto di altri paesi per la gestione dell’emergenza. In questo senso è già stata fatta un’importante apertura da parte degli Stati dello Spazio Schengen, Svizzera inclusa».