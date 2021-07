È un lungo boulevard fuori dal centro, in zona golenale, accanto alla Logistica dell'Esercito. Forse per ricordare il grandissimo impegno di Giuseppe Motta nella politica economica ed estera della Svizzera nei primi decenni del 1900. Anni turbolenti per l’Europa in particolare, che sfoceranno nella prima guerra mondiale. Il viale dedicato all’ex consigliere federale - il terzo nella storia del Cantone Ticino - è un'arteria che dalla zona dello stadio Comunale, per intenderci, si snoda fino a ridosso del fiume.

Un comparto strategico per la Città - dove si trova anche il Centro sportivo e il Liceo e la Scuola cantonale di Commercio sono ad un tiro di schioppo - che onora il ministro nato ad Airolo esattamente 150 anni fa. E che entrò in carica 110 anni or sono, nel 1911. Vi restò fino alla morte, nel 1940. Ricoprì per ben cinque volte la prestigiosa carica di presidente della Confederazione ed è ricordato per essere stato uno dei più fervidi propugnatori dell’adesione del nostro Paese alla Società delle Nazioni.



Se avete una via particolare di Bellinzona da segnalarci oppure una perla nascosta della Turrita e dei suoi quartieri potete inviarci un’e-mail a [email protected] . Vedremo di soddisfare la vostra curiosità.