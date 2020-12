Un migliaio di interventi in attesa del rifugio rinnovato

La pandemia ha portato una prima assoluta anche per la Società protezione animali di Bellinzona (SPAB). La consueta assemblea generale si è infatti tenuta prima di Natale online. In remoto i soci hanno potuto ascoltare il presidente Emanuele Besomi esprimersi sull’attività 2019 e sulle sfide di questo anno particolare. Besomi ha tra l’altro evidenziato che lo scorso anno la SPAB ha effettuato circa un migliaio di interventi sui territori di oltre 90 Comuni ticinesi. Nelle quattro strutture/basi logistiche della società sono stati ospitati, curati, collocati o rimessi in libertà oltre 1.500 animali tra domestici e selvatici. Installati cinque nidi per balestrucci, salvati cigni e uccelli acquatici nei laghi Ceresio e Maggiore (ma non solo), effettuato un intervento con l’elicottero, due con il gommone Barry Boat, quattro con l’apporto di esperti rocciatori, un recupero con l’argano a motore Barry Winch. I veicoli della SPAB hanno compiuto circa 200.000 chilometri nella Svizzera italiana. Sollevata pure la questione di un’eventuale semiprofessionalizzazione del volontariato delle persone che si occupano di recuperare, curare e ricollocare i numerosi animali accuditi dalla Protezione animali.

Più comfort

Intanto prosegue l’ammodernamento del grande rifugio di Gorduno-Gnosca: proprio a causa della pandemia e delle sue conseguenze, i lavori termineranno solo la prossima primavera. Il progetto è stato voluto in considerazione del fatto che gli spazi, risalenti agli anni Quaranta del secolo scorso, non risultano più funzionali. Dopo la pausa invernale 2019-2020, i lavori erano ripresi lo scorso mese di marzo, per arrestarsi subito a causa dello stop ai cantieri causa coronavirus. Superata la fase dell’emergenza più acuta, il cantiere è ripartito a maggio. Il cantiere, come detto, si è poi prolungato e dovrebbe terminare nella primavera del 2021. Il rifugio è ricco di animali di tante specie: cani, pecore, capre, pony, alpaca, galline, oche, anatre, conigli, pavoni, tassi e anatroccoli. Che presto potranno dunque avere un po’ più di comfort.

Fra uomini e mezzi

La Protezione animali di Bellinzona dispone di ben tre squadre di intervento nonché di un servizio ambulanza e di nove mezzi di intervento. «Tutto ciò consente il recupero di animali in ogni situazione ed in qualsiasi momento», sottolinea con orgoglio la società presieduta da Emanuele Besomi. Quotidianamente, in media, in Ticino vengono effettuati cinque interventi.

