A Bellinzona ci vuole un «Mister littering». Non utilizza questo termine Henrik Bang, ma il concetto è quello. Tramite una dettagliata mozione, il consigliere comunale dell’Unità di sinistra chiede al Municipio di creare una figura professionale all’interno dell’organico comunale con una percentuale lavorativa parziale (stima del 40-50%) che avrà il compito di far fronte al littering, cioè l’atto di gettare rifiuti negli spazi pubblici e nella natura. Un fenomeno, ricorda Bang, che ogni anno genererebbe nei Comuni svizzeri costi stimati in almeno 200 milioni di franchi. Una cifra, commenta, che corrisponde a oltre 25 franchi pro capite l’anno. Per la capitale ticinese si tratta di un importo superiore al milione di franchi su 12 mesi. L’incaricato dovrebbe riunire ex novo un Ecoteam composto...