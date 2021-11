Una popolazione vieppiù anziana, strutture pubbliche che potrebbero non avere spazio per tutti, e familiari sempre più confrontati a ritmi serrati. È partendo da questo scenario che il consigliere comunale di Bellinzona Emilio Scossa Baggi per il gruppo PPD chiede tramite una mozione di incentivare la permanenza degli anziani autosufficienti alla propria abitazione a dispetto di un ricovero in una casa di riposo. Come? Tramite una misura concreta suggerita appunto dalla proposta intitolata «Anziani 2030»: assicurare un contributo finanziario della Città alle persone della terza età sole o con patologie coprendo ad esempio metà del canone d’affitto (oggi di 38 franchi) o dell’acquisto (202 franchi) dell’apparecchio del servizio di telesoccorso promosso da ATTE insieme alla Croce Verde cittadina.