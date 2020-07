I festeggiamenti del centenario hanno dovuto essere rimandati all’anno prossimo a causa della pandemia di coronavirus, ma il Municipio di Biasca ha comunque deciso di fare un bel regalo di compleanno alla Società Filarmonica del Borgo: una convenzione che definisce il sostegno del comune per la sua attività, in particolare quella svolta nella formazione musicale dei giovani. «Ci premeva in particolare ottenere delle garanzie al riguardo della nostra sede e su questo punto non possiamo che essere soddisfatti da quanto prevede la convenzione» commenta, interpellato dal CdT, il presidente della Società Filarmonica di Biasca Stelio De Checchi, il quale ora attende con fiducia che il Consiglio comunale si esprima sul messaggio approvato di recente dall’Esecutivo. Garanzie sulla sede, dicevano. Difatti...