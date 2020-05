Nel Moesano dal 3 maggio scorso non vi sono stati nuovi casi accertati di contagio da coronavirus. Lo ha sottolineato con soddisfazione mercoledì a San Bernardino lo stato maggiore regionale di condotta presentando il progetto di screening sullo stato di immunità della popolazione. Si va verso una parvenza di normalità, dunque, e lo stesso vale per l’attività dei Comuni. In considerazione dell’evoluzione positiva, ad esempio il Municipio di Mesocco ritiene ora possibile riproporre una seduta del Legislativo «alfine di poter portare avanti progetti e attività facenti parte dell’agenda e del piano finanziario e creando nel contempo lavoro per la nostra economia, fatto sicuramente importante per contribuire all’uscita da una crisi economica causata dall’emergenza sanitaria». È lo stesso Esecutivo guidato dal sindaco Christian De Tann a sottolinearlo in uno dei messaggi che saranno esaminati nella seduta fissata per lunedì 25 maggio (quando per altro tornerà a riunirsi anche il CC di Bellinzona) nella sala spettacoli di Mesocco «così da garantire la distanza di sicurezza fra i partecipanti grazie all’ampiezza del locale». Il messaggio è di quelli corposi: si tratta infatti della partecipazione comunale di 2,1 milioni di franchi per il rifacimento della strada cantonale all’interno dell’abitato di Mesocco, i cui costi globali ammontano a 7,2 milioni (e la cui maggior parte sarà appunto coperta da Coira). L’intervento avrà la durata di 3-4 anni e «ridarà spolvero al nucleo principale e caratteristico del villaggio», scrive il Municipio.