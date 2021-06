Il Museo Forte Airolo si appresta a riaprire i battenti con alcune novità di rilievo a cominciare dal periodo e dagli orari di accesso. Il museo è visitabile ogni sabato, sino a fine ottobre, dalle 10 alle 17. Al di fuori degli orari e fuori stagione è comunque sempre possibile organizzare visite per gruppi o comitive. Il Forte Airolo è un’interessante costruzione dell’ingegneria militare degli anni Ottanta del diciannovesimo secolo. Fu costruito fra il 1886 ed il 1890 per difendere con i suoi cannoni l’accesso della galleria ferroviaria del San Gottardo e gli accessi stradali della Leventina e della Val Bedretto.

L’edificio è dotato di un fossato esterno che serviva per il combattimento ravvicinato. Negli anni scorsi ha rischiato di scomparire. Vi ci si voleva edificare sopra la nuova caserma, che è poi stata costruita poco distante. La salvaguardia della «tartaruga» la si deve alla determinazione del colonnello Arnoldo Moriggia che, insieme ad un gruppo di amici, ha fatto tutto il possibile per salvare questa importante testimonianza di archeologia militare che all’epoca della sua costruzione era considerata d’avanguardia. Le visite sono sempre accompagnate da una guida.

L’Associazione Amici del Forte Airolo precisa che è pure visitabile un’altra opera storica delle fortificazioni del San Gottardo, l’opera di artiglieria di Foppa Grande, nella zona del Motto Bartola, la cui ristrutturazione à terminata nel 2003. Il forte d’artiglieria, costruito sotto roccia, composto da ricoveri, santabarbara e magazzini, fu inizialmente armato con una torretta per un cannone di calibro 10,5 centimetri. Le visite all’opera di Foppa Grande sono tuttavia organizzate unicamente per gruppi di minimo 10 persone. Per maggiori informazioni o prenotazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 079/379.70.52.