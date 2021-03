Si chiama «Picchio» il progetto vincitore del concorso di architettura bandito dal Comune di Serravalle per la ristrutturazione e l’ampliamento delle Scuole elementari di Malvaglia. Il primo premio alla proposta presentata dallo studio d’architettura Hartmann Michael di Vaz/Obervaz è stato assegnato con decisione unanime dalla giuria composta da cinque membri e presieduta dall’architetto Roberto Briccola. La graduatoria finale comprende inoltre nelle posizioni dal secondo al quinto rango i progetti «Elementare» degli architetti Baserga e Mozzetti di Muralto , «Il sabato del villaggio» di Durisch + Nolli Architetti Sagl Massagno, «Con tatto» dell’architetto Stefano Micheli di Sant’Antonino e «Quarzo» presentato dall’architetto Gaëlle Verrier di Canzo. Tutti i progetti che hanno partecipato al concorso saranno esposti nella sala del Consiglio comunale di Serravalle (al pianterreno della casa comunale a Malvaglia) da oggi, mercoledì 17, al 31 marzo (dal lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, oltre che nelle sere di mercoledì 24 e 31 marzo dalle 19 alle 21). In considerazione dell’attuale situazione sanitaria l’esposizione è attualmente visibile ad un massimo di 5 persone in contemporanea e vige l’obbligo del distanziamento sociale così come quello di indossare correttamente la mascherina. I progetti ed il rapporto della giuria sono consultabili, sempre a partire dal 17 marzo, anche online sul sito www.serravalle.ch .