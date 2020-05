Cani, pecore, capre, pony, alpaca, galline, oche, anatre, conigli, pavoni, tassi e anatroccoli. Il rifugio di Gorduno-Gnosca è ricco di animali di tante specie. Un’attività impegnativa per la Società protezione animali di Bellinzona (SPAB) che conta migliaia di soci in tutto il Ticino, e numerosi appassionati volontari. Gli spazi, risalenti agli anni Quaranta del secolo scorso, sono però sempre meno funzionali. È dunque partita negli scorsi mesi l’attesa ristrutturazione. Dopo la pausa invernale i lavori sono ripresi a marzo, per arrestarsi subito a causa dello stop ai cantieri causa coronavirus. Superata la fase dell’emergenza più acuta, il cantiere è ripartito la scora settimana. «Avremo quindi un ritardo di circa un mese e mezzo rispetto alla tabella di marcia e speriamo di concludere il progetto a fine anno» spiega al CdT il presidente della SPAB Emanuele Besomi. A quel punto, sarà conclusa la fase 1, con l’obiettivo di migliorare il comfort degli animali. Poi spazio alla fase 2: l’ampliamento in verticale. Qui la questione è un po’ più complessa perché occorre una modifica pianificatoria ancora in fase embrionale. «Siamo comunque in contatto con Città di Bellinzona e Cantone, rimango fiducioso all’insegna di una approccio passo dopo passo» aggiunge il presidente. Per l’ampliamento è inoltre prevista la realizzazione di spazi in sicurezza per gli animali esotici e/o potenzialmente pericolosi o eventualmente infetti, tema più che mai attuale. Questo progetto dovrebbe poter beneficiare della donazione di un milione di franchi da parte di un munifico cittadino.