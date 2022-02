Sotto sotto ci speravano un po’ tutti, anche chi non lavora nel settore o non ama particolarmente gli sport invernali: alla fine qualche fiocco è «sceso giù» per la gioia di tutti. Albergatori, turisti, sciatori o semplici artisti specializzati in pupazzi di neve. Un primo bilancio intermedio di questo inverno piuttosto timido e discreto è stato lapidario. Gli affari non hanno ingranato lasciando gli alberghi semi deserti, le piste asciutte e l’utenza annoiata. Ora però c’è da guardare avanti con un certo ottimismo visto che qualche ulteriore innevamento c’è stato. Va bene che non è tantissimo al momento, ma lasciamoci pure trasportare dal cauto entusiasmo consentito dalla revoca delle misure anti-pandemia. Un mix perfetto che invoglierà molti a buttarsi sulla coltre bianca delle piste, memori...