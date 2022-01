Chi abita nelle zone immediatamente vicine all’autostrada ma anche fino a qualche chilometro di distanza ne conosce bene l’impatto fonico. Ad accorgersene sono pure coloro che frequentano le aree golenali per motivi di svago. A Bellinzona questo è considerato uno dei principali problemi ambientali. Ma «presto», si fa per dire, ci saranno delle novità. L’attesa è stata lunga, il dossier... macchinoso. Ma anche se i futuri ripari fonici non saranno tanto estesi come li avrebbe voluti la Città, nell’ambito di un lungo tira e molla con Berna, si spera che potranno concedere un po’ di sollievo alla popolazione. Nel corso del 2022 partiranno infatti i lavori di risanamento globale della tratta della A2 compresa tra gli svincoli di Bellinzona Sud e Nord, un cantiere da 170 milioni di franchi a carico della Confederazione. Messa in servizio nel 1971, è percorsa ogni giorno da una media di 35.000 veicoli e oggi non è più in grado di soddisfare le sollecitazioni sempre più intense. In particolare la pavimentazione, come ricorda la filiale bellinzonese dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) nel suo recente foglio informativo, è oramai giunta al termine del proprio «ciclo di vita». La stessa USTRA è quindi stata incaricata di risanare la tratta lunga otto chilometri.

Gli interventi

Gli interventi sono destinati proprio ad influire positivamente sull’impatto fonico dei transiti sull’asse nord-sud. Tra le opere previste vi sono la posa di nuove pareti foniche, la manutenzione di quelle già esistenti «a singhiozzo» sul tracciato, e la posa di una cosiddetta «pavimentazione fonoassorbente». Indicativamente, come figura anche in parte della mappa che riproduciamo qui sotto, le nuove pareti foniche saranno posate nei prossimi anni all’altezza di Giubiasco, di Sementina (sostituzione di quelle esistenti), Bellinzona (all’altezza del comparto tra le Semine e via Tatti oltre che nella zona di Pratocarasso) e Molinazzo. La manutenzione delle opere già esistenti concerne per contro - sempre riassumendo in soldoni - Monte Carasso, Carasso, Gorduno e Galbisio (all’altezza di quest’ultimo quartiere negli scorsi anni è tra l’altro stato ipotizzato un interramento). I lavori si protrarranno fino al 2025. Durante quasi tutte le fasi lavorative, precisa USTRA, «sarà possibile gestire il traffico con due corsie per ogni carreggiata, ciò che permetterà di garantire un traffico scorrevole durante i lavori di risanamento». Nel corso della prossima estate, nella fascia tra le 22 e le 6, sono tuttavia in agenda degli interventi che comporteranno la riduzione ad una sola corsia per ognuna delle due direzioni. «Si tratta però di interventi che potranno essere gestiti senza creare particolari disagi sia per gli automobilisti che per i confinanti», garantisce l’Ufficio federale delle strade.

Verso il semisvincolo

Intanto si viaggia verso l’apertura del cantiere per la realizzazione del semisvincolo di via Tatti, un’opera di cui si parla da anni, tra ricorsi e votazioni. Come abbiamo riferito negli scorsi mese, i lavori inizieranno nel corso della primavera. La grande opera multimilionaria prevede la costruzione dell’uscita per chi proviene da sud e l’immissione in direzione sud, tramite una grande rotonda-cavalcavia. I lavori relativi al semisvincolo in sé sono di competenza di USTRA per quanto riguarda la citata rotonda, le «bretelle», le corsie di accelerazione e decelerazione in autostrada e l’adeguamento del posteggio all’area di servizio Bellinzona Sud. I raccordi e la passerella ciclo-pedonale tra l’ex ponte della Torretta e la birreria di Carasso (in fase di costruzione) vengono invece realizzati per incarico del Cantone.

Una parte degli interventi previsti. (Dal foglio informativo USTRA)

