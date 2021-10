Esondazioni, allagamenti e frane sono sempre più frequenti e provocano danni sempre più importanti in tutto il cantone. Se quest’estate le zone maggiormente colpite sono state il Luganese, il Mendrisiotto e ed il Bellinzonese, un anno fa tra le regioni maggiormente toccate da questi eventi era stata, insieme al Locarnese, la Riviera. Il 29 agosto, in particolare, le piogge torrenziali avevano fatto straripare diversi torrenti, senza dimenticare l’allagamento dei sottopassi stradali fra cui anche quello fra Osogna e Lodrino dove alcune auto rimasero intrappolate. Proprio sulla scorta di quanto accaduto nell’estate del 2020, il Municipio di Riviera ha deciso di correre ai ripari. O, meglio, di approntare tutto quanto necessario per una gestione del rischio integrale. Ciò compiendo un’analisi sistemica che comprenda tutte le situazioni di rischio potenziale all’interno di un contesto e che offra la più ampia gamma possibile di misure pianificate per far fronte ad un’emergenza. In parole semplici, l’Esecutivo guidato dal sindaco Alberto Pellanda intende allestire un Piano di emergenza comunale nel quale sono condensate e definite le misure di sicurezza da mettere in atto. Per questo chiede al Consiglio comunale di stanziare un credito lordo di 80.00 franchi. Dedotti i sussidi cantonali pari a 64.000 franchi (80% della spesa), per l’allestimento dell’importante documento la spesa a carico del Comune si riduce a 16.000 franchi.

Schede tecniche mirate

Il Piano di emergenza comunale di cui intende dotarsi il Municipio di Riviera sarà costruito sulla base della documentazione relativa allo sviluppo dei Piano delle zone di pericolo e i altri studi in corso o già realizzati. Più concretamente, come precisato nel messaggio municipale con la richiesta del credito, «consiste in un dossier operativo che descriva, con schede tecniche mirate per ogni fenomeno o settore (frane, allagamenti, esondazioni, etc.), punti critici, strategia di intervento e oggetti minacciati». Dossier operativo che si completa con piani di intervento e schede operative che descrivono in maniera puntuale ogni intervento da effettuare a seconda delle condizioni.

Organo di condotta

Tutta questa documentazione sarà a disposizione del Presidio territoriale, ossia l’organo di condotta al quale spetta il compito di gestire gli interventi di emergenza. L’intenzione di costituire questo gruppo operativo era già stata preannunciata dall’Esecutivo nella risposta ad una interpellanza interpartitica che chiedeva appunto l’adozione di misure per mettere in sicurezza il territorio per evitare il ripersi di venti estremi quelli verificatisi nell’agosto di un anno fa. Ebbene, secondo quanto spiegato nel messaggio municipale il Presidio territoriale si compone di rappresentanti dell’autorità comunale, affiancati da tecnici (interni ed esterni all’amministrazione) e con il coinvolgimento di partner della Protezione della popolazione o di altri enti. Responsabilità del Gruppo tecnico è l’attivazione delle misure d’urgenza e l’elaborazione delle proposte di ordini, mentre i compiti del Municipio si riassumono essenzialmente nel garantire una comunicazione efficace, a livello interno ed esterno, oltre a decidere e ordinare le varie misure, tra cui eventuali evacuazioni. Dal canto loro i partner della Protezione della popolazione sono responsabili di riceve le informazioni dal Gruppo Tecnico ed eseguire le misure ordinate. Il Presidio territoriale avrà il compito non solo di attivarsi in caso di emergenza, ma anche di elaborare e aggiornare tutta la documentazione di appoggio e garantire una sorveglianza costante sul territorio.

Primi passi compiuti

Per procedere con l’elaborazione del Piano d’emergenza comunale negli scorsi mesi il Municipio ha preso contatto con l’Ufficio dei corsi d’acqua e con la Sezione forestale. Ne è scaturita la richiesta di un’offerta per prestazioni da ingegnere/geologo finalizzata alla definizione del documento presentata dalla EcoEng di Arbedo-Castione.

Informazione ed esercitazione

Il progetto è strutturato in quattro fasi, ad iniziare dalla raccolta dei dati che prevede la ripresa della documentazione esistente e di eventuali strategie di intervento già presenti, la definizione dei beni da proteggere, l’individuazione dei punti critici. Vi è poi l’istituzione del Presidio territoriale con l’elaborazione di un organigramma funzionale e dei documenti formali per l’istituzione, la definizione di un piano di comunicazione di crisi e dell’istruzione di base da impartire ai membri del Presidio. Si tratterà poi di allestire il dossier operativo sia cartaceo sia su supporti informatici, nonché di elaborare e mettere in pratica un esercizio di impiego con tutti gli attori previsti nel Presidio, senza dimenticare un concetto di formazione e aggiornamento continuo.

